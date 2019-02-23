Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ekonomisi bir rekor daha kırdı: Bu kez 58 milyar Euro bütçe fazlası verdiler /23 Şubat 2019 12:13

Almanya ekonomisi bir rekor daha kırdı: Bu kez 58 milyar Euro bütçe fazlası verdiler

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin bütçe fazlası 58 milyar euro ile Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 1,7’sine denk geldi.

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Kamu gelirleri, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 1 trilyon 543 milyar 600 milyon euro, giderleri yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 485 milyar 500 milyon euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar euro olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı.

Geçen yıl en büyük fazlayı 17,9 milyar euro ile federal devlet elde ederken, ülkenin beş yıldır mali yılı borçlanmadan kapatması dikkati çekti.

Bütçe fazlasının artmasında ekonomide büyümenin sürmesi ve istihdamın rekor düzeye çıkması önemli rol oynadı. Faizlerin düşük olması ve ülkenin borç stokunun küçülmüş olması da faize ödenen miktarın bir önceki yıla göre yüzde 8,5 azalmasına sebep oldu.

Öte yandan, Almanya Finansal İstikrar Kurulu, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkenin bütçe fazlasının bu yıl azalacağını belirtmişti. Kurul, federal devleti, eyaletleri ve belediyeleri kapsayan kamu fazlasının bu yıl GSYH’nin yüzde 1'ine, 2022'de ise yüzde 0,5'ine düşeceğini kaydetmişti.

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