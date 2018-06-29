Samanyolu Haber /Dünya / 'Almanya Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elendi' /29 Haziran 2018 20:20

'Almanya Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elendi'

Türk asıllı Alman siyasetçi Cem Özdemir, 'Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin nedeni Erdoğan'dır' açıklamasını yaptı.

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Alman kanalı ZDF'de Markus Lanz'ın sunduğu ve Almanya'nın Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan elenmesinin tartışıldığı programa Türk asıllı Alman siyasetçi ve Yeşiller Partisi eski eşbaşkanı Cem Özdemir de katıldı.

Özdemir, Almanya'nın elenmesine ilişkin yaptığı yorumda 'Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar" ifadelerini kullandı.

Medyanın bu konuyu devamlı olarak haberleştirmesini de eleştiren Özdemir, yaşanan olayın futbolun önüne geçtiğini ve bu yüzden de takımın performansının etkilediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Tayyip Erdoğan, Londra ziyaretinde Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Erdoğan, futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı ile poz vermesi hem Almanya hem de Türkiye de eleştiri konusu olmuştu.
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