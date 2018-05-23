Almanya DİTİB'te AKP şoku.... Genel Sekreter aday yapılmadı....









Almanya’daki en büyük Müslüman örgütü olan Diyanet İşleri-Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) uzun yıllar genel sekreterliği ve sözcülüğünü yapan, Alman kamuoyunun İslam’la ilgili konularda yakından tanıdığı Bekir Alboğa, Konya’da AKP’den milletvekili aday adayı olarak başvuru yaptığını açıklamıştı. Alboğa, DİTİB’de “dinler arası diyalog sorumlusu” olarak da çalışmıştı. Bekir Alboğa, aday gösterilmemesini “Neden aday gösterilmediğimi ben de anlamadım” diyerek yorumladı.







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Seçime katılan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin yurtdışı örgütlenmelerinin verilerine göre, yurt dışından aday adayı olanların sayısı 120’yi aşmıştı.





Kesinleşen ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulan milletvekili aday listelerine göre, Almanya’dan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) eski Genel Başkanı Zafer Sırakaya, AKP İstanbul 3. Bölge 9. Sıradan ve halen milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu AKP İstanbul 3. Bölge 12. sıradan aday gösterildi.





AKP’nin daha önceki seçimlerde aldığı oy oranlarına bakıldığında, iki adayın milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AKP’ye yakın Almanya’daki kaynaklar, yaklaşık 60 aday adayının AKP listelerinde yer almak için başvuru yaptığını bildirmişti.





40'a yakın aday adayının başvuru yaptığı CHP’den ise sadece Almanya Türk Toplumu eski Genel Başkanı ve CHP Berlin Birliği Başkanı Yusuf Kenan Kolat, İstanbul 2. Bölge 20. Sıradan aday gösterildi. Kenan Kolat, Facebook üzerinden “İlk kez aday olduğum CHP'den İstanbul 2. bölgede 20. sıradan aday gösterildim. Seçilme olasılığı bulunmuyor. Mücadelemize Berlin'de devam edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.





Avrupa’daki ülkücülerin çatı örgütü olarak tanınan Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 2. Bölge 2. Sıradan aday oldu. MHP son seçimde, İstanbul 2. Bölge’den bir milletvekili çıkarabilmişti.





Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, HDP’den İstanbul 1. Bölge’den ilk sırada milletvekili adayı gösterildi. HDP’nin yüzde 10 barajını aşması durumunda, 7 Haziran 2015’de yapılan genel seçimde de aynı partiden milletvekili seçilen Öker’in yeni mecliste de yer alacağı tahmin ediliyor. HDP’den aday gösterilen bir diğer yurtdışı kökenli isim ise Feleknaz Uca. Batman'dan aday olan Feleknaz Uca, geçen seçimde HDP listesinden Diyarbakır milletvekili olarak meclise girmişti.







