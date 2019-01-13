Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Dışişleri Bakanı: Daha kötü bir zaman olamazdı /13 Ocak 2019 18:05

Almanya Dışişleri Bakanı: Daha kötü bir zaman olamazdı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin 'Trump bunun için daha kötü bir anı seçemezdi' değerlendirmesinde bulunurken, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla Almanya'da bir merkez kurmayı planladıklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin kendisini “artık liberal demokrasiler arasında lider bir güç olarak görmediğini” belirterek, Trump yönetiminin politikaları karşısında “çok taraflılığı savunan bir ittifak” yaratma girişimlerinin bulunduğunu açıkladı.

Der Spiegel’e konuşan Maas, Kanada ve Fransa ile birlikte bu yönde somut adımlar atıldığının altını çizerek “Birçok Avrupalı ortağımız ile iletişim halindeyiz. Japon meslektaşlarımızla konuştuk, Avustralyalı mevkidaşım bu konuda beni aradı, Güney Afrika ilgilenmekte... Bunlar sadece birkaç isim. Talep oldukça önemli, bu yüzden şu anda ittifakı gizlendiği yerden çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

'SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İÇİN DAHA KÖTÜ BİR ZAMAN SEÇİLEMEZDİ'

Uluslararası alandaki kararların alınması sürecinde “danışılacağımızı bilmiyoruz” diyen Maas şu şekilde konuştu: “Örneğin, ABD birliklerini Suriye’den çekeceğini duyurdu. Rotalarındaki bu ani değişiklikten daha önce haberdar edilmedik. Birleşmiş Milletler Suriye için siyasi bir süreç oluşturma içerisindeydi, anayasa komisyonu müzakereleri için uğraşmaktaydık ve işler aslında oldukça olumlu görünüyordu. Trump bunun için daha kötü bir anı seçemezdi.”

'ALMANYA'DA BİR GÜVENLİK MERKEZİ KURMAK İSTİYORUZ'

“ABD’nin Avrupa’dan da çıkabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna ABD’nin kendisini “artık liberal demokrasiler arasında lider bir güç olarak görmediği” cevabını veren Maas, “Avrupalıların kendi güvenliklerini sağlamak adına daha fazla sorumluluk üstlenmeleri doğuştan gelen çıkarlarımız arasındadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) güvenlik ve savunma politikalarını daha fazla geliştirdiklerini belirten Maas, 23 AB ülkesinin imzaladığı Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması’na (PESCO) işaret ederek, “Üye ülkeler ilk defa askeri yeteneklerini ortaklaştırma ve işbirliği içerisinde geliştirmeye istekli olduklarını dile getirdiler” dedi. Sürecin devam ettiğini belirten Maas, Almanya’da bu amaçla bir merkez kurmayı planladıklarını duyurdu.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararını değerlendiren Maas, “ABD ve Rusya ile her düzeyde görüşüyoruz. Anlaşmayı kurtarmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.

sol.org.tr
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Dışişleri Bakanı: Daha kötü bir zaman olamazdı Sonraki Haber >>

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:06