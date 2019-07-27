Samanyolu Haber /Dünya / Almanya demiryolu ağını yeniliyor: Maliyeti 86 milyar Euro! /27 Temmuz 2019 12:24

Almanya demiryolu ağını yeniliyor: Maliyeti 86 milyar Euro!

Almanya tarihinin en büyük demiryolu ağı yenileme projesi için 86 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

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Almanya'da demiryolu ağını yenilemek için 86,2 milyar euroluk yatırım yapma konusunda federal devlet ve Deutsche Bahn (Alman Demiryolları İşletmesi) anlaştı. 10 yıllık bir süreyi kapsayacak yenileme projesinin finansmanını hazinenin yanı sıra Deutsche Bahn üstlenecek.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer Cuma günü yaptığı açıklamada tarafların "Almanya’nın şimdiye kadarki en büyük demiryolu yenileme projesi” konusunda anlaştığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın “iklimi aktif bir şekilde korumanın” temeli olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı Scheuer proje kapsamında eskimiş ray sistemlerinin değiştirileceğini, demiryolu köprülerinin durumunun iyileştirileceğini ve özellikle engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla mimari değişiklikler yapılacağını belirtti. 

YOLCU SAYISININ 2030'A KADAR İKİ KATINA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Cuma günü kamuoyuna duyurulan anlaşmada ayrıca makinist ve tren yolcu sayısının 2030’a kadar iki katına çıkartılması hedefleniyor.

2020 yılında başlaması öngörülen proje kapsamında demiryollarının modernizasyonun yanı sıra bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek. 10 yıllık anlaşma kapsamında devlet 62 milyar euro, Deutsche Bahn da 24,3 milyar euroluk finansman sağlayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine tarafından onaylanmasının ardından son olarak Federal Meclis’in onayına sunulması bekleniyor.

10 yıl sürmesi öngörülen yenileme projesinin “planlama konusunda güvence sağlayacağını, inşaat masraflarını azaltacağını” ifade eden Avrupa Demiryolları Ağı Genel Müdürü Peter Westenberger anlaşmanın ayrıca “ekonomiyi tehdit eden küçülme riski karşısında verilen doğru bir işaret” olduğunu belirtti. Deutsche Bahn özellikle son yıllarda yaşanan rötarlar nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. 6 dakikaya kadar olan gecikmelerin planlı varış olarak hesaplandığı göz önünde bulundurulduğunda bile 2018 yılında her dört trenden birinde gecikme yaşandı. Deutsche Bahn 2018 yılında gecikmeler için toplam 53 milyon euro tazminat ödemek zorunda kaldı.
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