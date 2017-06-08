Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan Taner Kılıç tepkisi /08 Haziran 2017 16:27

Almanya’dan Taner Kılıç tepkisi

Almanya’dan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Avukat Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasına tepki geldi.

Almanya’dan Taner Kılıç tepkisi


Kılıç’ın gözaltına alınmasını “derin üzüntüyle” karşıladıklarını belirten Alman Hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Kılıç’ın “Türkiye'de insan haklarının korunması için korkusuzca mücadele ettiğini” söyledi.

Bärbel Kofler, Almanya Yayıncılar Ağı’na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kılıç’a yönelik yargılama sürecini hukukun bağımsızlığı çerçevesinde ve hızlı bir şekilde uygulaması çağrısında bulundu. Af Örgütü’nün çalışmalarını takdirle karşıladığını da kaydeden Sosyal Demokrat Partili Kofler, Af Örgütü’nin Türkiye'deki sorunlu gelişmeleri ve özellikle hukukun üstünlüğünün durumunu kamuoyunun gündemine taşıdığına vurgu yaptı.
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