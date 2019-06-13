Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan S-400 tepkisi /13 Haziran 2019 20:15

Almanya’dan S-400 tepkisi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “S-400’ler alınacaktır demiyorum, alınmıştır, bu iş bitmiştir” sözlerine Almanya’dan tepki geldi.

SHABER3.COM

Alman siyasetçi Jürgen Hardt, "Erdoğan'ın kendi başına buyruk ve keyfi bir şekilde izlediği tutum, Türkiye'nin büyük zorluklar yaşayacağına işaret ediyor” dedi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, SWR radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu silah sevkiyatının NATO'yu zayıflatacağını ve S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO savaş uçakları hakkında teknik bilgileri edinme ihtimalinin de endişe verici olduğunu söyledi.
 
Türkiye ve ABD'nin hava savunması konusunda anlaşmazlık yaşamasının Brüksel'de NATO Konseyi tarafından tartışılması gerektiğine dikkat çeken Hardt, “Müttefiklerin birbirleriyle böyle bir anlaşmazlık yaşaması NATO'yu zayıflatıyor” diye konuştu.

Erdoğan’ın “S-400’ler alınmıştır” sözlerine de yanıt veren Hardt, şunları söyledi:

"Erdoğan'ın kendi başına buyruk ve keyfi bir şekilde izlediği tutum, Türkiye'nin büyük zorluklar yaşayacağına işaret ediyor. NATO'nun Türkiye'yi koruması ve Türkiye'nin NATO bir parçası olması, Türk vatandaşları için çok önemli."

ABD'nin endişelerini paylaştığını ifade eden Hardt, S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO'ya ait en modern savaş uçaklarına dair gizli bilgileri edinmesi halinde, bunun bir felaket olacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine ilişkin nihai kararını 31 Temmuz'a kadar vermesi gerekiyor. ABD, S-400'lerin alınması durumunda Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak gösterilen F-35 programından çıkaracak. Ayrıca Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım uygulayacak. Türk pilotlarının ABD'deki F-35 eğitimleri ise durdurulmuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’dan S-400 tepkisi Sonraki Haber >>

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:22:34