Almanya’dan S-400 tepkisi

Alman siyasetçi Jürgen Hardt, "Erdoğan'ın kendi başına buyruk ve keyfi bir şekilde izlediği tutum, Türkiye'nin büyük zorluklar yaşayacağına işaret ediyor” dedi.







Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, SWR radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu silah sevkiyatının NATO'yu zayıflatacağını ve S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO savaş uçakları hakkında teknik bilgileri edinme ihtimalinin de endişe verici olduğunu söyledi.

Türkiye ve ABD'nin hava savunması konusunda anlaşmazlık yaşamasının Brüksel'de NATO Konseyi tarafından tartışılması gerektiğine dikkat çeken Hardt, “Müttefiklerin birbirleriyle böyle bir anlaşmazlık yaşaması NATO'yu zayıflatıyor” diye konuştu.





Erdoğan’ın “S-400’ler alınmıştır” sözlerine de yanıt veren Hardt, şunları söyledi:





"Erdoğan'ın kendi başına buyruk ve keyfi bir şekilde izlediği tutum, Türkiye'nin büyük zorluklar yaşayacağına işaret ediyor. NATO'nun Türkiye'yi koruması ve Türkiye'nin NATO bir parçası olması, Türk vatandaşları için çok önemli."





ABD'nin endişelerini paylaştığını ifade eden Hardt, S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO'ya ait en modern savaş uçaklarına dair gizli bilgileri edinmesi halinde, bunun bir felaket olacağına dikkat çekti.





Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine ilişkin nihai kararını 31 Temmuz'a kadar vermesi gerekiyor. ABD, S-400'lerin alınması durumunda Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak gösterilen F-35 programından çıkaracak. Ayrıca Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım uygulayacak. Türk pilotlarının ABD'deki F-35 eğitimleri ise durdurulmuştu.