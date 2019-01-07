Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan binlerce insanı ilgilendiren oturum izni açıklaması /07 Ocak 2019 15:23

Almanya’dan binlerce insanı ilgilendiren oturum izni açıklaması

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ayrılık süreci devam ederken Almanya'dan flaş bir açıklama geldi. Almanya Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü, "Ülkede bulunan İngilizlerin hemen ülkeyi terk etmesine gerek yok. Burada 3 ay daha kalabilirler" dedi.

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Brexit sürecinde en büyük tartışma konularından biri Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan İngilizlerin durumuydu… Almanya’dan ülkede bulunan İngiliz vatandaşlarıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Almanya’nın Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yaparak ülkede yaşayan İngilizlere yol haritası çizdi. Yapılan açıklamada İngiliz vatandaşlarının ayrılma sonrasında 3 ay daha sorunsuz bir şekilde ülkede ikamet edebileceği belirtilirken, “3 aylık süre sonrasında gerekli izin belgelerini alan İngilizler ülkede kalabilecek” ifadesi kullanıldı.
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