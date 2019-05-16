Almanya’da ‘Panama Belgeleri’ baskını





FRANKFURT Savcılığının emriyle aralarında federal asayiş, gümrük ve mali polis ile farklı resmi kuruluşlara mensup memurların katılımıyla ülke genelinde baskınlar gerçekleşti. Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu baskının, geçen yıl kasım ayında iki gün süreyle banka merkezlerine yapılan baskınların devamı olduğu belirtildi. Açıklamada, 8 varlıklı kişinin evine, 11 banka, 4 vergi danışmanı ve 6 varlık yönetimi şirketinin ofislerine baskın düzenlendiği belirtilerek, kişilerin, bankaların ve şirketlerin isimlerine yer verilmedi. Baskınların kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle yapıldığı belirtildi.

Sekiz şüpheli, Deutsche Bank’ın yan kuruluşu üzerinden Virginya Adalarında off-Shore hesapları yoluyla kendilerine vergi avantajı sağlamakla suçlanıyorlar.

Kasım 2018’de, Almanya’da bankacılık devi Deutsche Bank’ın genel merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlenmiş ve arama ‘toplanan dosyaların büyüklüğü’ nedeniyle iki gün boyunca devam etmişti. Deutsche Bank, Alman savcıların yürüttüğü soruşturmanın ‘Panama Belgeleri’ ile ilgili olduğunu belirtmişti.