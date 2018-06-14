Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da katılım düşük seyrediyor: Her dört seçmenden biri sandık başına gitti /14 Haziran 2018 23:39

Almanya’da katılım düşük seyrediyor: Her dört seçmenden biri sandık başına gitti

Almanya’da kayıtlı Türk seçmenin 24 Haziran’daki erken genel seçimlere katılım oranının düşük olduğu bildirildi.

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 Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine dayandırılan haberine göre, çarşamba akşamı itibariyle Almanya’da yaşayan yaklaşık 1 milyon 440 bin kayıtlı Türkiye kökenli seçmenin 343 bin 129’u oy kullandı.


Veriler, oy verme işlemlerinin başladığı 7 Haziran’dan bu yana her dört seçmenden yalnızca birinin sandık başına gittiğine işaret ediyor.

Verilere göre, söz konusu seçmenlerin 312 bin 627’si Almanya’da 13 Türk konsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanırken, 30 bin 502 kişi gümrük kapısında oyunu vermeyi tercih etti.


Almanya’da şu ana kadar seçimlere katılım oranının en yüksek olduğu kent yüzde 32.7 ile Essen olurken, onu yüzde 28.4 ile Düsseldorf ve üçüncü sırada yüzde 27.2 ile Köln izledi.

60 ayrı ülkede seçmen sandık başına gidiyor



Yurt dışında kayıtlı yaklaşık 3 milyon Türkiye vatandaşı seçmen, toplam seçmen sayısının yüzde 5’ini oluşturuyor. Bu seçmenlerden büyük çoğunluğunun Almanya’da yaşıyor.

Türkiye dışında 60 ayrı ülkede seçmen sandık başına gidiyor. Bu ülkelerin çoğunda oy kullanma işlemleri Almanya’dakinden sonra başlamıştı.

Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda Almanya’da oy kullanma işlemlerinin bitmesine altı gün kala sandık başına giden seçmen sayısında yaklaşık yüzde 9’luk artış görülmüştü. Bu yılki düşük katılım oranının da bugün sona eren Ramazan’la ilgili olabileceği ve sandıkların kapanmasına yaklaşılırken daha fazla seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor.

Avusturya’da da şu ana kadar seçimlere katılımın anayasa referandumuna katılımın gerisinde kaldığı görüldü. Şimdiye kadar yaklaşık 106 bin seçmenin yüzde 24’ünün sandık başına gittiği açıklandı.

Almanya’da 13 gün sürecek olan oy verme işlemleri 19 Haziran’da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise oylamanın 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
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