Almanya’da hayat durdu Grev başladı binlerce insan mahsur kaldı

Almanya, korkunç bir pazartesi sabahına uyandı… Ülkede uzun mesafeli tren seferleri yapan Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG), Almanya genelinde demiryolu çalışanlarının pazartesi günü saat 05.00 ile 09.00 arasında greve gitti. Ülke çapında yapılan ve yetkililere uyarı mahiyetinde olan grev dolayısıyla ülke çapında binlerce insan kalakaldı.





EVG ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında iki aydır süren ücret pazarlıkları Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanmış ve sendika bunun üzerine grev ilan etmişti. Alman Demiryolları grev ilanını “gerginliği gereksiz olarak tırmandırma” olarak niteledi. Sendikaya yüzde 7’lik ücret artışı önerdiklerini belirten Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler “Bu teklife karşılık müzakere masasını terk etmek, kabul edilemez ve Noel döneminin ortasında müşterilerimizi tamamen gereksiz yere tedirgin ediyor” diye konuştu.





Yetkililer, “Uzun mesafeli trafik askıya alınmıştır” ifadesini kullandı. Yerel saatle sabaha karşı 05:00’te başlayan grevin 4 saat sürmesi bekleniyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa demiryolu çalışanları daha büyük çaplı bir grev hazırlığı içerisine gireceklerini duyurdu.