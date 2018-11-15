Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da çocuk nüfusu azaldı /15 Kasım 2018 10:04

Almanya’da çocuk nüfusu azaldı

Almanya’da 1997 yılında 15,7 milyondan fazla ölçülen çocuk nüfusu, son 20 yılda 2,3 milyon kişi azalarak 13,4 milyona düştü.

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ALMANYA Federal Siyasi Eğitim Merkezi ile Federal İstatistik Ofisinin birlikte hazırladığı rapora göre, ülke nüfusu giderek yaşlanmaya devam ediyor. 

Rapora göre, ülkede 1997’de 15,7 milyondan fazla ölçülen çocuk nüfusu 2017’de 2,3 milyon kişi azalarak 13,4 milyona düştü. Böylece 18 yaşın altındaki nüfus, genel nüfusa oranla yüzde 19’dan yüzde 16’ya gerilemiş oldu. 
Raporda, 2012’den itibaren ülkedeki doğum oranlarında istikrarlı olarak yaşanan artış 2017’den itibaren bu oranların tekrar düşüşe geçtiği de belirtildi.
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