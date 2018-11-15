Almanya’da çocuk nüfusu azaldı





ALMANYA Federal Siyasi Eğitim Merkezi ile Federal İstatistik Ofisinin birlikte hazırladığı rapora göre, ülke nüfusu giderek yaşlanmaya devam ediyor.





Rapora göre, ülkede 1997’de 15,7 milyondan fazla ölçülen çocuk nüfusu 2017’de 2,3 milyon kişi azalarak 13,4 milyona düştü. Böylece 18 yaşın altındaki nüfus, genel nüfusa oranla yüzde 19’dan yüzde 16’ya gerilemiş oldu.

Raporda, 2012’den itibaren ülkedeki doğum oranlarında istikrarlı olarak yaşanan artış 2017’den itibaren bu oranların tekrar düşüşe geçtiği de belirtildi.