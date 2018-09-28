Almanya Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ın ziyareti normalleşme anlamına gelmiyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı devlet ziyaretinin ikili ilişkilerde "normalleşme” anlamına gelmediğini söyledi.





Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bağlı gazetelere verdiği mülakatta Steinmeier, "Bu ziyaret normalleşmenin bir ifadesi değil. Bundan çok uzağız. Ama bu ziyaret bir başlangıç olabilir” dedi.





DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "2016'daki darbe girişimi ile yaşanan travmanın ardından hukuk devleti ilkeleri yaklaşımına dönülmesini beklentisi içindeyiz. Medya, yargı ve sendikalar üzerindeki baskıyı kabul edemeyiz” dedi. Alman Cumhurbaşkanı, ancak bu alanlardaki iyileşmenin ardından, Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği ile sıkı ilişkiler kurmayı ümit edebileceğini söyledi.





TUTUKLU ALMANLARI GÜNDEME GETİRECEK





Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye'de tutuklanan Alman gazetecilerin, diğer medya çalışanlarının ve tutuklu Alman vatandaşlarının durumunu da gündeme getireceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, halen beş Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor.





Erdoğan'ın ziyaretine yönelik eleştirileri de anlayışla karşıladığını belirten Steinmeier, "Barışçıl gösteriler, Almanya'daki toplanma özgürlüğünün bir ifadesidir. Ancak Türkiye gibi ilişkilerimizin gerildiği bir ülke ile artık konuşmazsak, bunun kimseye yararı olmaz” dedi.





ERDOĞAN'IN PROGRAMI





Almanya ziyaretine bugün başlayan Erdoğan, yarın Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak. Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. Öğle yemeğinin ardından Merkel ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yarın Alman iş dünyasından temsilcilerle de bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, akşam saatlerinde Bellevue Sarayı’nda Steinmeier’in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılacak. Cumartesi sabahı Merkel ile ikinci görüşmesi için çalışma kahvaltısında bir araya gelecek olan Erdoğan, "ucu açık” olarak tanımlanan kahvaltıdan sonra Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacak.





Erdoğan'ın ziyareti sırasında ülkede çok sayıda protesto gösterisi de gerçekleşecek. Alman medyasında yarın Berlin'de yapılacak "Erdoğan'ı burada görmekten memnun değiliz" temalı mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklendiği bildirildi. Erdoğan'ın Berlin ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de sağlanan destekle en az 5 bin polisin görev yapacağı belirtildi.