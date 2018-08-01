Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Çin’e şirket satışını ilk kez engelledi /01 Ağustos 2018 16:58

Almanya Çin’e şirket satışını ilk kez engelledi

Çinli şirket Yantai Taihai’nin Almanya’daki Leifeld adlı makine üreticisini satın alması engellendi

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Çin’in yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımlar artmaya devam ediyor. Özellikle son birkaç yılda Avrupa ve ABD’de teknoloji transferi ve pazara giriş amaçlı şirket satın almalarında hızlı bir artış söz konusu. ABD, özellikle Qualcomm gibi teknoloji şirketleri ya da limanlar gibi stratejik varlıkların Çinli şirketlere satışına izin vermiyor. Daha önce Kuka gibi teknoloji şirketlerinin satışına onay veren Almanya’nın da ilk defa şirket satışına engelleme getirdiği bildirildi. 

Bloomberg HT'nin haberine göre Almanya hükümeti, Leifeld adlı makine üreticisi şirketin Çinli şirket Yantai Taihai Group'a olası satışının engellenmesi yönünde oy kullandı. 

Kararın henüz açıklanmaması sebebiyle kaynağın ismini vermek istemediği belirtilen haberde, satışın engellenmesine sebep olarak güvenliği gösteren hükümetin, Yantai Taihai'nin teklifini geri çekmeyi planladığını son anda bildirmesine rağmen ihtiyati bir tedbir aldığını belirtti. 

Bunun öncesinde, Almanya Ekonomi Bakanlığı, satışın olası olumsuz etkilerini değerlendirmişti. Merkezi Ahlen şehrinde bulunan Leifeld, otomobil, uzay ve nükleer endüstrilerinde kullanılan “ileri malzeme” niteliğindeki metalleri işleyen makinelerin önde gelen üreticilerinden biri. 
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