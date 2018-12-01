Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması: Bizim öyle bir anlaşmamız yok /01 Aralık 2018 17:55

Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması: Bizim öyle bir anlaşmamız yok

Almanya'ya her meslekten 10 bin Türk işçi götüreceğini açıklayan OMB şirketinin iddiasına Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden cevap geldi

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OBM İnsan Kaynakları Şirketi’nin Türkiye’den binlerce işçiyi, Almanya’ya götüreceğini açıklamasıyla ilgili Almanya Büyükelçiliği, "OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma yoktur" duyurusunda bulundu. OBM İnsan Kaynakları Şirketi, 2019 yılında Almanya’ya Türkiye’den ilk etapta 10 bin işçi götüreceğini açıklamıştı.

NE ŞİRKETLE NE DE TÜRKİYE İLE...
Alman Büyükelçiliği ise konu ile ilgili ''OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Federal hükümetle Türk hükümeti arasında da basındaki haberlerde sözü edilen meslek gruplarının Almanya’da istihdam edilmeleri konusunda özel bir işçi alımı anlaşması da yoktur. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya’da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Federal hükümetin http://www.make-it-in-germany.info.tr/ adlı enformasyon portalında bu olanaklar hakkında bilgi verilmektedir" denildi.
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