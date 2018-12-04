Almanya bir çok alanda yeni iş gücü alacak ama...













Federal hükümet kısa süre önce hazırladığı yeni göç yasası taslağında, kalifiye işgücü açığının giderilmesinde önceliğin Almanya ve AB vatandaşlarına verilmesi koşulunun kaldırılmasını, nitelikli çalışan açığı bulunan mesleklerde Almanya’da tanınmış bir meslek diploması olan ya da pratik bilgisi yeterli derecede olanlara ülkenin kapılarının açılmasını önerdi.





Tasarının meclisten geçip, yasalaşması halinde, hemşirelik, hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT gibi toplam 61 branşta meslek diploması bulunan, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da çalışmak veya iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gelebilecek.





Aracılara dikkat









Bu gelişme Alman işveren çevrelerinde sevinçle karşılanırken, Türkiye’de bazı firmaların ve aracıların, "Almanya'ya işçi götürüyoruz" diye ortaya çıktığı öğrenildi. Bir firma, 10 bine yakın kişinin iş amaçlı götürülmesine aracılık edeceğini açıklamasıyla gündeme gelirken, başka firmalardan da benzer açıklamalar geldi ve ilgilenenlerin başvurmaları istendi.





Bunun üzerine bir açıklama yapan Almanya Büyükelçiliği, şu an için Türkiye’de hiç bir firmayla federal hükümet arasında Türkiye'den işçi alımına ilişkin herhangi bir anlaşma olmadığını duyurdu. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulduğunu doğrulayan Büyükelçilik, vize ve çalışma izni başvuruları için kuralların değişmediğini de ifade etti.





Federal Göç ve Entegrasyon Konseyi Başkanı avukat Mehmet Kılıç, Almanya'ya gelip iş aramanın önündeki bazı engelleri kaldırmayı hedefleyen tasarısının yasalaşmadığını, bu nedenle toplu halde işçi getirmeyi vadeden firma ve aracılara inanılmaması gerektiğini belirtiyor:





"Herhangi bir şirketin elinde bir kota yok. Size bazı şirketler ‘şuradan buraya şu kadar işçi götüreceğiz’ diyorsa bunlara inanmayın. Ne yasa bunlara böyle bir hak veriyor ne de Almanya’daki uygulama böyle bir hak veriyor. Almanya’da bugüne kadar yaşanan gelişmeler böyle bir uygulama olduğunu göstermiyor. En çabuk hareket edenler, en çok hile hurdayla uğraşanlar oluyorlar. Bir tek şu olabilir, bazıları Almanya’da bazı şirketlerle anlaşmış olabilirler, mesela bir kimseyi kalıcı işçi olarak değil, ödünç işçi olarak, altı aylığına getirmek (şeklinde...) Belki bu tür şirketler bir sözleşme yapıp, orada bir iş akdi gösterebilirler. Birileri size belli sonuçları garanti ediyorsa, orada dikkatli olmalısınız. Daha henüz yasa tasarısıyken, yasa oluşmadan o yasadan yararlandırmaya çalışan varsa, orada da dikkatli olmanız gerekir. Demektir ki, bu pek akıllıca bir iş gözükmüyor."





Almanya’da 1 milyon 200 bin kalifiye iş gücüne ihtiyaç olduğunu ve 61 meslek dalında nitelikli işgücü açığı bulunduğunu belirten Mehmet Kılıç, son şekli verilen taslağın yasalaşmasından sonra, Almanya’da çalışmayı isteyen kalifiye elemanların işini kolaylaştırıcı düzenlemelerin yaşama geçeceğini söylüyor:





"Evet, Almanya işçi alacak. Almanya bugün de işçi alıyor, çünkü işçiye ihtiyacı çok. Belirli alanlarda da çok daha fazla işçiye ihtiyacı var. O nedenle yasa tasarısı hazırlığı yapıldı. Tasarı Almanya’nın nereye gitmek istediğini gösteriyor. İhtiyaç olan şu alanlarda ihtiyacı gidermek için uğraşacaklar: Hasta ve yaşlı bakıcı, doktor, bilgisayar uzmanları. Tasarı bunun ötesinde meslek eğitimi yapmak isteyenlere de izin verecek. Türkiye’de bir üniversite bitirmemiş olsa da saydığım alanlarda çok pratik deneyimi (olanlar) var, o alanlarda da diploması olmayanlara iş olanağı açacak Almanya."





Tasarıya göre, Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek. Meslek diplomalarını bulundukları ülkede Almanya’nın temsilciliklerinde denkleştiren vasıflı elemanlar ve sözkonusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip altı aya kadar kalabilecek.