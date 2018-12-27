Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, Avrupa Birliği vatandaşlarını askere alabilir /27 Aralık 2018 18:17

Almanya, Avrupa Birliği vatandaşlarını askere alabilir

Almanya'da zorunlu hizmetin kaldırılmasından 7 yıl sonra, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının askere alınması tartışılıyor.

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Ordu Başmüfettişi Eberhard Zorn, doktor ve bilişim uzmanı gibi kalifiye eleman bulmakta zorlanan birliklerin her seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Funke gazetesine konuşan Zorn, ordunun yeni eleman ihtiyacını karşılamak için çok uğraştığını, bu yüzden AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının da bir seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO üyelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma sözüne uymamasını eleştirmişti.

Almanya'nın askeri harcamalarının ülkenin GSYH'sine oranı yüzde 1,2. Bu oranın 2024'e kadar yüzde 1,5'e çıkarılması planlanıyor.

Ordunun personel sayısı da bu kapsamda 21 bin artacak.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunda 182 bin üniformalı asker istihdam edildiğini, son 2 yılda bu sayısının 6 bin 500 arttığını söyledi.

Ursula von der Leyen, 7 yıl sonrası için ise hedefin 203 bin kişilik istihdam olduğunu açıkladı.

Alman ordusunun yüzde 12'sinin kadınlardan oluştuğunu söyleyen bakan, orduda subay pozisyonlarına başvuran her 3 kişiden birinin kadın olduğunu belirtti.

Doğu Avrupa ülkeleri ihtiyatlı
Plan hayata geçirilirse AB vatandaşları yalnızca uzman kadrolarında yer alacak.

Funke gazetesine göre Alman hükümeti AB ortaklarına konuyu danıştı ve çoğu ülke, özellikle de Doğu Avrupa ülkeleri konuya ihtiyatlı yaklaştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkarılan yasalara göre Alman ordusundaki askerlerin Alman olma zorunluluğu bulunuyor.

Almaya Parlamentosu Güvenlik Komisyonu başkanı Hans-Pter Bartels, AB vatandaşlarını askere almanın normal olduğunu, çok sayıda askerin halihazırda çifte vatandaş veya göçmen olduğunu söyledi.

Funke gazetesine göre Alman ordusu halihazırda 900 yabancıyı istihdam ediyor. Bu kişiler sivil görevlerde çalışıyor.
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