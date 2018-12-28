Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Arap Camilerinin finansmanını kontrol etmek istiyor /28 Aralık 2018 12:38

Almanya Arap Camilerinin finansmanını kontrol etmek istiyor

Alman hükümetinin, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerince Almanya'daki dini kurum ve camilere yapılan bağışları 'radikal dini grupların yetiştiği camilerin finanse edilmesinin önüne geçmek' için kontrol etmek istediği belirtildi.

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Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden Almanya'daki dini kurumlara yapılmak istenen bağışların, Almanya Dışişleri Bakanlığına önceden bildirilmesini istedi.

Alman istihbarat kurumlarının, camilere para gönderen ve alan isimleri inceleyeceği belirtilen haberde, bu sayede radikal dini grupların yetiştiği camilerin finanse edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Almanya'nın bu talebine, başkent Berlin'deki Terörle Mücadele Merkezi'nin gizli raporunun sebep olduğu; Merkezin, 2015'teki sığınmacı krizinden sonra Körfez ülkelerinin misyonerlik faaliyetlerini daha sıkı izleme kararı aldığı belirtildi.

Özellikle Suudi Arabistan'ın, bu kapsamda yoğun para harcadığına dikkatin çekildiği haberde, Alman hükümetinin, bu para yardımlarıyla sığınmacıların radikalleşmesinden endişe duyduğu ifade edildi.

Avrupa ve Almanya'da bazı örgütlerin ağ oluşturduğunun tespit edildiği, bunun uzun vadeli bir etkiye neden olabileceği vurgulanan haberde, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri buna karşı çıksa da Almanya'nın kontrol konusundaki kararlılığına işaret edildi.
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