Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Anayasa Mahkemesi'nden yeni Erdoğan kararı /01 Ağustos 2019 00:03

Almanya Anayasa Mahkemesi'nden yeni Erdoğan kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirin bazı bölümlerinin okunmasının yasaklanması onandı.

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Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklaması kararını onadı.

Yüksek mahkeme Böhmermann'ın Hamburg Eyalet Mahkemesinin verdiği yasaklama kararına yönelik temyiz talebini reddetti.

Bu kararla, Böhmermann şiirin bazı bölümlerini okuyama hakkını kaybetti.

Geçen yıl da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, eyalet mahkemesinin kararını onayarak temyiz başvurusunu reddetmişti.

Şiirin ardından Türkiye'den Almanya'ya nota
Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Daha sonra Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.

(tr.euronews.com)

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