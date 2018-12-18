Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Anayasa Mahkemesi AFD'nin iltica davasını reddetti /18 Aralık 2018 15:34

Almanya Anayasa Mahkemesi AFD'nin iltica davasını reddetti

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, sağ popülist AfD partisinin hükümetin iltica politikasına ilişkin yaptığı başvuruları reddetti. AfD, 2015 yılında sınırların sığınmacılara kapatılmamasını mahkemeye taşımıştı.

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Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'nın Karlsruhe kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin hükümetin iltica politikasına karşı yaptığı başvurulara ilişkin önemli bir karara imza attı. 

Yüksek mahkeme, AfD Federal Meclis Grubu'nun federal hükümetin "sığınmacıların ülkeye kabul edilmesine ilişkin kararı ile anayasal haklarının ihlâl edildiğini yeterince ortaya koyamadığını" açıklayarak başvuruları reddetti. AfD, 2015 yılında sığınmacılara sınırların kapatılmadığı gerekçesiyle üç şikayetle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi yargıçları, başvuruların "hükümetin belli bir şekilde hareket etmeye zorlandığı" ve "objektif hakkın kendilerinde olduğunu" öne sürdüğü gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti.

Hâkim Andreas Voßkuhle başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi'nin kararında, AfD Federal Meclis Grubu'nun kendi haklarını korumaya çalışmadığı, bilakis hükümetin belli bir icraatini engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Göç karşıtı tutumuyla bilinen AfD Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurularda, hükümetin sığınmacıların ülkeye girişine müsamaha göstererek "bazı durumlarda Federal Meclis'in müdahil olma hakkını ihlal ettiği" gerekçesini öne sürmüştü. AfD aynı zamanda olası bir kararla, mülteci adaylarının "belli koşullar altında Almanya sınırından geri çevrilebileceğinin" Anayasa Mahkemesi tarafından onay görmesini amaçlıyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2015 yılındaki mülteci krizi sırasında, Almanya'nın sınırlarını mültecilere kapatmayarak "açık kapı politikası" izlemesi, başta AfD olmak üzere sağcı çevrelerde tepkiye yol açmıştı.
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