Almanya , AİHM'nin Deniz Yücel kararını bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Welt am Sonntag" gazetesine Türkiye'de şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel hakkında kısa bir süre içerisinde karar vermesini umduğunu belirten Bakan, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin 'çok sertleştiğini, o nedenle Yücel'in kısa bir süre içerisinde serbest kalmasını beklemediklerini' ifade etti.

AİHM'den Yücel hakkındaki kararın kısa bir süre içerisinde çıkmasını umduğunu ifade eden Bakan, bunun Türkiye'nin itibarını koruduğu bir çözüm olmasını da umduğunu söyledi. Gabriel, geçmişte Türkiye'nin AİHM ile iyi bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.



