Samanyolu Haber /Dünya / Almanya , AİHM'nin Deniz Yücel kararını bekliyor /19 Haziran 2017 18:50

Almanya , AİHM'nin Deniz Yücel kararını bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu gazeteci Deniz Yücel konusunda AİHM'nin bir an önce karar vermesini umduklarını söyledi.

Almanya , AİHM'nin Deniz Yücel kararını bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Welt am Sonntag" gazetesine Türkiye'de şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel hakkında kısa bir süre içerisinde karar vermesini umduğunu belirten Bakan, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin 'çok sertleştiğini, o nedenle Yücel'in kısa bir süre içerisinde serbest kalmasını beklemediklerini' ifade etti.
AİHM'den Yücel hakkındaki kararın kısa bir süre içerisinde çıkmasını umduğunu ifade eden Bakan, bunun Türkiye'nin itibarını koruduğu bir çözüm olmasını da umduğunu söyledi. Gabriel, geçmişte Türkiye'nin AİHM ile iyi bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.


Hukuk devleti vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye hukuk devleti ilkelerine geri dönülmesi çağrısı yaptı. Bunun Yücel'in serbest bırakılması anlamına geldiğini belirten Bakan, 'Türkiye'nin harekete geçmemesi halinde bu tartışmada bir çözüme varılamayacağını' söyledi.
Almanya'nın Ankara ile yakınlaşmaya hazır olduğunu belirten Gabriel, bunun ancak Türkiye'nin politikasını değiştirmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.
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