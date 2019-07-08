Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, ABD'nin Suriye'ye Alman askeri talebini reddetti /08 Temmuz 2019 13:26

Almanya, ABD'nin Suriye'ye Alman askeri talebini reddetti

Almanya, ABD'nin talebini reddederek "Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Almanya, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin "Almanya'dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz" sözlerinin ardından "Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Almanya, ABD’den gelen Suriye’ye asker gönderme çağrısını reddetti. Almanya hükümeti, Suriye’ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Suriye’de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz" dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Seibert, Alman hükümetinin IŞİD karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere 'bağlı kalmayı' planladığını belirterek, "Ve bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Berlin’deki çeşitli temaslarının ardından Alman basınına demecinde, “Almanya’dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz” demişti. Jeffrey, Suriye’nin kuzeyini kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yardım için Almanya’ya askeri eğitimci, lojistik uzmanı ve teknisyen gönderilmesi çağrısı yapmıştı.
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