Almanya 18 Suudi vatandaşına yasak getirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı. Maas, Almanya'da cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirildiğini açıkladı. Söz konusu kişilerin Almanya'ya girişi yasaklandı.





'PRENS SELMAN LİSTEDE YER ALMADI'







Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın listede yer almadığına dikkat çekildi. Maas, Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda "başka adımlar" da atılabileceğini ifade etti.





Bakan, "Bizim açımızdan bu olayın aydınlatılması konusunda ortada yanıttan fazla soru var" dedi. Bunun hem olayın kendisini hem de olayın arkasındaki azmettiriciler için geçerli olduğunu belirten Bakan, "Avrupa Birliği içerisinde bu olayla ilgili olarak yakın bir temas halindeyiz" dedi.





Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Almanya'nın gizlilik yasalarını gerekçe göstererek seyahat yasağı getirilen kişilerin adlarını veremeyeceğini söyledi.







ALMANYA İLK KEZ RESMİ TEPKİ VERMİŞ OLDU





Almanya bu kararla, soruşturma sonuçlarına ilk kez resmi bir tepki vermiş oldu. İstanbul Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği’nde öldürüldüğü sonucuna varıldığını açıklamıştı. Artan uluslararası baskı sonucu, Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın Büyükelçilikte öldürüldüğünü doğrulamıştı.







