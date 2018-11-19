Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 18 Suudi vatandaşına yasak getirdi /19 Kasım 2018 14:37

Almanya 18 Suudi vatandaşına yasak getirdi

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye seyahat yasağı getirdi.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı. Maas, Almanya'da cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirildiğini açıkladı. Söz konusu kişilerin Almanya'ya girişi yasaklandı.

'PRENS SELMAN LİSTEDE YER ALMADI'

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın listede yer almadığına dikkat çekildi. Maas, Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda "başka adımlar" da atılabileceğini ifade etti.

Bakan, "Bizim açımızdan bu olayın aydınlatılması konusunda ortada yanıttan fazla soru var" dedi.  Bunun hem olayın kendisini hem de olayın arkasındaki azmettiriciler için geçerli olduğunu belirten Bakan, "Avrupa Birliği içerisinde bu olayla ilgili olarak yakın bir temas halindeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Almanya'nın gizlilik yasalarını gerekçe göstererek seyahat yasağı getirilen kişilerin adlarını veremeyeceğini söyledi.

ALMANYA İLK KEZ RESMİ TEPKİ VERMİŞ OLDU

Almanya bu kararla, soruşturma sonuçlarına ilk kez resmi bir tepki vermiş oldu. İstanbul Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği’nde öldürüldüğü sonucuna varıldığını açıklamıştı. Artan uluslararası baskı sonucu, Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın Büyükelçilikte öldürüldüğünü doğrulamıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya 18 Suudi vatandaşına yasak getirdi Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:01:45