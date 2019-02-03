Almanların Ünlü Gazetesinden Beşiktaş iddiası: Beşiktaş iflasın eşiğinde!





Almanya'nın önemli gazetelerinden biri olan BILD, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."





HABER İÇİN DAVA

Beşiktaş, BİLD'e sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur. Konuyla ilgili Almanya'da yasal işlemler yapılmaktadır" denildi. Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, dava açıp haberi düzeltireceklerini belirtti.





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