Samanyolu Haber /Dünya / Almanların Erdoğan anketinde ezici sonuç /11 Eylül 2018 16:39

Almanların Erdoğan anketinde ezici sonuç

Almanya’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 65,8’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında ülkede yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik bir konuşma yapmasına karşı olduğunu ifade etti.

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Almanya'da yapılan bir ankete göre, Almanların yaklaşık üçte ikisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayı sonunda planladığı Almanya ziyaretinde ülkede yaşayan Türkiye kökenlilere hitaben bir konuşma yapmasına karşı çıkıyor.

Bild gazetesinin yaptırdığı bir ankete katılanların yüzde 65,8'i Erdoğan'ın ziyareti sırasında ülkede yaşayan Türklere yönelik bir etkinlik düzenlenmesine karşı olduklarını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 14,5'i ise Erdoğan'ın Türk kökenlilere yönelik bir kamuya açık bir etkinlikte konuşma yapmasına karşı olmadığını dile getirdi.

Anketi yanıtlayanların yüzde 19,8'i bu soruya yanıt vemedi veya herhangi bir fikirlerinin olmadığını belirtti. Insa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete 2 bin 42 kişi katıldı.

Erdoğan resmi bir ziyarette bulunacak

Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e devlet ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın ziyaretine hazırlık için geçen hafta Berlin’de yaptığı temaslar sonrasında, Cumhurbaşkanı'nın Almanya’daki Türklere hitap etmek istediğini ifade etmişti. Erdoğan’ın böyle bir etkinlik için Alman tarafı ile mutabakat oluşturmak istediğini vurgulayan Kalın, “etkinlik için yer arama çalışmalarının sürdüğünü,” olası etkinliğin Berlin veya Köln'de düzenlenebileceğini açıklamıştı.
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