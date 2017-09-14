Samanyolu Haber /Gündem / Alman yetkili ne demek istedi? /14 Eylül 2017 09:01

Alman yetkili ne demek istedi?

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin sözleşmenin imzaladığını belirttiği açıklamasını ciddiye almadıklarını söyledi.

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Sputnik'in haberine göre basın mensuplarının sorusu üzerine Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Schaefer, "Bu, Türkiye'nin S-400'lerin muhtemel sevkiyatıyla ilgili bir mesajı ve oyunu. Bu bir haber değil" dedi.

'BİLİYORUZ, CİDDİYE ALMIYORUZ'

Schaefer, Türkiye ve Rusya arasındaki müzakereleri ve mutabakatları bildiklerini ve yapılan açıklamaları ciddiye almadıklarını vurguladı.

Alman yetkili, NATO ülkelerinin aynı sistemleri ve yapıları kullanması gerektiğinin de altını çizdi.

ERDOĞAN KAPORANIN VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.
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