Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar kızgın... Belediyeye yağan telefonlar yüzünden heykel kaldırıldı /29 Ağustos 2018 10:55

Almanlar kızgın... Belediyeye yağan telefonlar yüzünden heykel kaldırıldı

Almanya’nın Wiesbaden kentinde Bienal bünyesinde Tayyip Erdoğan’ın heykeli dikilmiş, Alman basını heykel'in iki ülke arasında krize neden olacağını savunmuştu.Tepkiler üzerine 3 ay kalması planlanan heykel gece saatlerinde kaldırıldı

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Heykelin Wiesbaden Biennale isimli sanat festivalinin bu yılki teması olan ‘Kötü Haberler’ başlıklı sloganı altında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde konulduğu açıklandı. Yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki heykel, 2 Eylül'de bitmesi planlanan festivalin başlamasından kısa süre önce konulunca tartışmalar da başladı.

 ‘ÇOK SAYIDA TELEFON ALDIK’

Sağ eliyle bir yeri işaret ediyor şeklinde çalışılmış heykeli gören birçok kişinin belediyeyi aradığını belirten Wiesbaden Şehir İdaresi, “Şaşıran ve kızan çok sayıda vatandaştan telefon alıyoruz. Bunun bir sanat festivali için yapıldığını bilmiyorlar” dedi.

Festivalle ilgili uzun değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich, bunun bir siyasi tartışmaya yol açacağını sanmadıklarını ve sadece sanat özgürlüğü olarak gördüklerini söyledi.

 Ancak heykel şimdiden birçok kişinin uğrak yeri oldu. Alman basını heykelin, Erdoğan yandaşları ile karşıtları arasında bir eylemi ateşlemesi ve Türkiye ile Almanya arasında yeni bir kriz çıkarmasından endişe edildiğini vurguladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Şehir Tiyatroları'ndan Uwe Eric Laufenberg, heykelin üç ay kalmasının planlandığını ama Pazar günü sanat için ayrılan alandan kaldırılacağını açıkladı. Bu açıklamaya rağmen belediye yetkilileri heykeli gece kaldırdı.


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