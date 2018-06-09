Samanyolu Haber /Spor / Almanlar İlkay Gündoğan'ı yine ıslıkladı.... /09 Haziran 2018 09:07

Almanlar İlkay Gündoğan'ı yine ıslıkladı....

Almanya’nın Suudi Arabistan’ı 2-1 yendiği hazırlık maçında Türk asıllı İlkay Gündoğan protesto edildi.

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Almanya’nın S.Arabistan’ı 2-1 yendiği hazırlık maçında Türk asıllı İlkay Gündoğan protesto edildi. İlkay, 57. dakikada oyuna girdiği sırada Alman taraftarlar, kendi oyuncularını ıslıkladı. Almanya Teknik Direktörü Löw, tribünlere dönerek İlkay’ın alkışlanmasını istedi. Alman futbolcunun gördüğü tepki sonrası moralinin bir hayli bozulduğu dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Alman Milli Takımı’nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan , Londra’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edip formalarını hediye ederek fotoğraf çektirmişti. Bu görüntü Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel tarafından eleştirilmiş, iki futbolcu ülkesinde Erdoğan’ın siyasi propagandasına destek sağlamakla suçlanmıştı.
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