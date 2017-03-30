Almanlar Fidan'ın fişlemeleri getirip BND'ye vermesini çözemiyorlar

Alman Hristiyan Birlik partileri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki izleme faaliyetlerini ve bununla ilgili olarak hazırladığı dosyanın Alman istihbaratına verilmesini ‘kasıtlı provokasyon' olarak değerlendiriyor.



Birlik Partileri Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü CSU'lu Stephan Mayer ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte bunun ‘tahammül ve kabul edilemez' bir durum olduğunu söyledi. Türkiye Hükümeti'nin Almanya'ya açıkça meydan okumak ve Almanya Hükümeti'ni kışkırtmak için böyle davrandığının anlaşıldığını belirten Mayer, ‘dosyanın kamuoyuna yansıyacağını Türk tarafının tahmin edemeyecek kadar safça davranmış olduğunu düşünmediğini' ifade etti.





MİT, Alman dış istihbarat teşkilatına (BND), Almanya'da hizmet hareketine yakın olduğu iddia edilen 300 kişi ve 200 kadar kuruluşun adının geçtiği bir dosya vermişti. Listede, eski Sosyal Demokrat Parti Genel başkanı Franz Müntefering'in eşi ve Türk-Alman parlamenterler grubu başkanı Michelle Müntefering ile Berlin eyalet meclisi üyesi Emine Demirbüken-Wegner'in adları da yer alıyor.





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