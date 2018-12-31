Almanlar en çok ona güveniyor

Karrenbauer, önce Başbakan Angela Merkel tarafından CDU Genel Sekreterliğine getirildi, ardından da partinin başına geçti. Kramp Karrenbauer, 2019’da da yıldızı en çok parlayacak siyasetçiler sıralamasında birinci durumda görünüyor.





YAPILAN bir kamuoyu yoklamasında 56 yaşındaki CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer, yüzde 45’le ülkede en sevilen isim olarak öne çıktı. En çok sevilen politikacılar sıralamasında Başbakan Angela Merkel ise yüzde 40 ile ikinci sırada. Merkel’e erkeklerden çok kadınlar güveniyor.





Emnid Araştırma Şirketi’nin yaptırdığı ankete katılan kadınların yüzde 45’i Merkel’e güvendiklerini beyan ettiler. Kramp Karrenbauer ve Merkel, en sevilen politikacılar sıralamasında rakiplerine fark attı. İki isme en yakın olan ise yine CDU’lu bir politikacı. CDU Genel Başkanı olmak için yarışan Friedrich Merz’e olan güven ise yüzde 33.





Almanya Dışişleri Bakanı ve SPD’li Heiko Maas ise Merz ile aynı oranda güven toplayarak dördüncü sıraya yükseldi. Beşinci sırada ise ankete katılanlar arasında yüzde 32 oranında destek bulan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht geliyor. En az güvenilen isim ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland. AfD’li Gauland’a halkın sadece yüzde 14’ü güveniyor.