Samanyolu Haber /Gündem / 'Almanlar bizi iyileştirilmesi gereken hasta olarak görüyor' /27 Temmuz 2017 18:44

'Almanlar bizi iyileştirilmesi gereken hasta olarak görüyor'

Almanya ve Türkiye arasındaki krizin ardından UETD Başkanı Zafer Sırakaya "Oradaki Türkler ‘Erdoğancı mısın' diye sorgulanır hale geldi" dedi.

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Sputnik'e konuşan AKP'nin Avrupa'daki arka bahçesi konumunda olan ve bu durumlarını gizlemeyen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, Almanya'da artan Erdoğan karşıtlığına ilişkin yorumunda sorumluluğun Erdoğan'ın politikalarında aranmaması gerektiğini savundu.

Söz konusu gerginliklerin Almanya'da yaşayan Türklerin yaşamlarını daha zor bir hale getirdiğini söyleyen Sırakaya "Eskiden ‘yabancı mısınız' diye sorulurdu. Şimdi ‘Türk müsünüz?' ve ‘Erdoğancı mısınız?' soruları takip ediyor. Demokrasi,sizin gibi düşünmeyenlerin kendilerini ifade ettiği ortamın oluşması demek iken, sizin gibi düşünmeyenleri ötekileştiren tavra giriliyorsa bu demokrasi dışıdır. Türkiye'deki AK parti olgusuna yakın siyaset tarzınız varsa ve ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanımızı destekler bir tarzınız varsa iyileştirilmesi gereken hasta gibi muamele görüyorsunuz" dedi.


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