Almanlar araştırdı: Türkler Erdoğan'ı dinleyip üç partiye oy vermezse ne olur?

Deutsche Welle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının seçimlerde ne kadar etkili olabileceğini mercek altında aldı.



'TÜRK SEÇMEN 2030'A KADAR 2 KATINA ÇIKACAK'





Haberde, "24 Eylül'de seçime giden Almanya'da 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Göçmen gruplar üzerinde uzman Data4U adlı düşünce araştırma kuruluşu, Almanya'da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmen bulunduğundan yola çıkıyor. Ancak toplam 61 milyon 500 bin seçmen arasında bu küçük bir oran olarak görülüyor. Data4U'nun tahminlerine göre, 2018'den itibaren 55 bin ilk kez oy kullanacak Türkiye kökenli seçmen beklenirken, 25 bin de yeni vatandaş olmuş Türkiye kökenli seçmen olması bekleniyor. 2030 yılına kadar Türkiye kökenli seçmen sayısının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.



