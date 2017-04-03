Samanyolu Haber /Gündem / Alman yetkililere Deniz Yücel’le görüşme izni verildi /03 Nisan 2017 13:01

Alman yetkililere Deniz Yücel’le görüşme izni verildi

Alman yetkililere, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’le görüşme izni verildi

Alman yetkililere Deniz Yücel’le görüşme izni verildi

Almanya’nın Türkiye başkonsolosluğu yetkililerine, Die Welt gazetesinin tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel’le görüşme izni verildi.Yücel, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel için ‘terörist’ , ‘Alman ajanı’ ve ‘ajan terörist’ demişti. Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Angela Merkel’e, Alman yetkililerin Yücel’le görüşebileceği sözünü vermişti. Ancak söz verilen görüşme bir türlü gerçekleşmemişti.
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