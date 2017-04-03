Alman yetkililere Deniz Yücel’le görüşme izni verildi





Almanya’nın Türkiye başkonsolosluğu yetkililerine, Die Welt gazetesinin tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel’le görüşme izni verildi.Yücel, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel için ‘terörist’ , ‘Alman ajanı’ ve ‘ajan terörist’ demişti. Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Angela Merkel’e, Alman yetkililerin Yücel’le görüşebileceği sözünü vermişti. Ancak söz verilen görüşme bir türlü gerçekleşmemişti.