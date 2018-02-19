Alman vekilden Başbakan'ın yüzüne ağır eleştiriler ...





Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasından sonra söz alan Alman Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Gunther Krichbaum, “Sayın Başbakan size çağrı yapıyoruz: Basın hürriyeti olmadan ifade hürriyeti olamaz. İfade hürriyeti olmadan da demokrasi olamaz” diye konuştu.





Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Suriye’deki savaşa sebep olmadığını, buna karşın Ürdün ve Lübnan ile birlikte savaşın sonuçlarından, “insanlık trajedisinden” en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Başbakan Yıldırım Türkiye’nin Avrupa güvenliğine sağladığı katkıyı da şu sözlerle aktardı: “Türkiye AB’nin güvenliğini sağlıyor. Nasıl mı sağlıyor? Bakın iki yıl önce bölgeden Avrupa günlük ortalama 2 bin 500 mülteci geçişi varken bugün bu sayı 70’in altına inmiştir. Bu ne demektir? Biz mültecileri o bölgede tutuyoruz. Onların arasına karışan teröristlerin de bu bölgeye gelip buradaki toplumsal huzuru bozmasının önüne geçiyoruz. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz. NATO’da aynı şekilde gö- revlerimizi etkin bir şekilde yerine getiriyoruz.”





150’den fazla gazeteci hapislerde...





Yıldırım’ın konuşmasının ardından Alman Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Gunther Krichbaum söz alarak şunları kaydetti: “Türkiye’nin milyonlarca göçmene sığınma imkânı tanımasını takdir ediyoruz ancak kabul edemeyeceğimiz diğer bazı şeyler de var. Dün Deniz Yücel’in tutukluluğu son buldu ve serbest bırakıldı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ancak halen 150’den fazla gazetecinin genelde bir iddianame olmaksızın hapiste olduğunu belirtmeliyiz. Sayın Başbakan size çağrı yapıyoruz: Basın hürriyeti olmadan ifade hürriyeti olamaz. İfade hürriyeti olmadan da demokrasi olamaz. Eğer Türkiye hukuk devleti olan ülkelerle ilişki içinde olmak istiyorsa, ifade ve basın hürriyetine gerekli alanı sağlamanız isabetli olur.”





DW’de yer alan habere göre Yıldırım, Krichbaum’a verdiği cevapta Türkiye’nin Almanya ve ABD gibi bir hukuk devleti olduğunu söyledi, “Kimsenin bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.