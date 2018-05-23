Samanyolu Haber /Gündem / Alman vatandaşlığına geçişte Türkler birinci /23 Mayıs 2018 14:17

Alman vatandaşlığına geçişte Türkler birinci

2017 yılında Alman uyruğuna geçen yabancı sayısı rekor düzeye çıktı. Almanlığı seçen İngiltere vatandaşlarının sayısındaki artış dikkat çekerken, yabancılar arasında Türkler birinci sırada.

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Alman vatandaşlığına geçen yabancıların sayısında geçen yıl yüzde 1.7 oranında artış oldu. Federal İstatistik Dairesi 2017 yılında 112 bin yabancının Alman uyruğuna geçtiğini ve Alman kimliğini seçenlerin sayısının bir önceki yıla göre 1800 arttığını açıkladı. Böylece bir yılda Alman vatandaşlığına geçen yabancı sayısı rekor düzeye çıkmış oldu.
DW Türkçe'nin haberine göre, 2017 yılında Alman vatandaşlığına geçen Büyük Britanyalıların sayısı yüzde 162 oranında artarak 7493'e çıktı. 2016'da artış bir yıl öncesine göre dört katını bulmuştu. Bu gelişmenin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl Alman uyruğuna geçen yabancıların başında Türk vatandaşları geliyor. 2017'de 14 bin 984 Türk'e Alman kimliği verildi. Türkleri İngiliz vatandaşları, Polonyalılar (6 bin 613), İtalyanlar (4 bin 256) ve Rumenler (4 bin 238) izliyor.
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