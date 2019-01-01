Samanyolu Haber /Gündem / Alman vatandaşı Türkiye'de gözaltına alındı /01 Ocak 2019 02:27

Alman vatandaşı Türkiye'de gözaltına alındı

Almanya vatandaşı Adnan Sütçü "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltı haberi Almanya basınında yer aldı.

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Annesinin cenazesine katılabilmek için 27 Aralık tarihinde Ankara'ya giden Sütçü'nün, indikten kısa süre sonra gözaltına alındığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve yurtdışına çıkmasının yasaklandığı bildiriliyor. Sütçü'nün yurtdışı yasağının sürüp sürmeyeceği ve kefalet karşılığı Türkiye'den ayrılıp ayrılamayacağına mahkemenin bugün karar vermesi öngörülüyordu ancak kararın yeni yıla ertelendiği bildirildi.

Münih'te yaşayan 56 yaşındaki Adnan Sütçü'ye Facebook paylaşımları yoluyla bir "terör örgütünü" destekleme suçlaması yöneltiliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Sütçü'ye Facebook paylaşımları ile "bağımsız Kürdistan" talep ettiği suçlaması yöneltiliyor. Ancak Sütçü'ye hangi "terör örgütünü" desteklediği suçlamasının yöneltildiği belli değil. Sütçü’nün ifadesinde söz konusu paylaşımları yaptığını hatırlamadığını söylediği, "bağımsız Kürdistan" ile bir ilgisi olmadığını ve şiddet karşıtı olduğunu belirttiği kaydediliyor. 17 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan Sütçü'nün Almanya'da faaliyet gösteren KOMKAR'da (Kürdistan Dernekleri Birliği) faal olduğu aktarılıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, olayın takip edildiği ve konsolosluk görevlilerinin Adnan Sütçü ile ilgilendiği kaydedildi.
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