Samanyolu Haber /Gündem / Alman vatandaşı Demirci'nin yurtdışı yasağı kaldırıldı /15 Haziran 2019 15:18

Alman vatandaşı Demirci'nin yurtdışı yasağı kaldırıldı

Türkiye'de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Demirci, Çarşamba günü Köln'de vefat eden annesinin cenaze törenine katılabilecek.

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Türkiye'de "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin yurt dışı yasağı kaldırıldı. Demirci,  yasağın kalkması üzerine Çarşamba günü Almanya'da vefat eden annesinin cenaze törenine katılabilecek. Adil Demirci'nin avukatları, kanser tedavisi gören Elif Demirci'nin durumunun ağırlaşması üzerine Nisan ayında müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.

Kölner Stadtanzeiger gazetesine konu ile ilgili açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti'sinin (SPD) geçici Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, Demirci hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığına ilişkin bilgiyi Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Demirci: Suç işlemiş olsam Türkiye'ye gitmezdim

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Adil Demirci, "terör örgütü üyeliği" ve "terör propagandası" suçlamalarıyla yaklaşık bir yıldır yargılandığı davanın Şubat ayında görülen ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Demirci hakkında mahkeme, İstanbul il sınırları dışına çıkış yasağı getirmişti. Adil Demirci'nin bir sonraki duruşması 15 Ekim 2019'da görülecek.

33 yaşındaki Adil Demirci, kanser hastası annesi Elif Demirci ile birlikte 2018 yılının Nisan ayında İstanbul'daki akrabalarını ziyaret etmek için Türkiye'ye gitmiş, burada Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra cezaevine konulmuştu.
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