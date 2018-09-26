Alman şirketleri Türkiye'de yatırımı riskli buluyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili endişelerini dile getirdi.





Maas , giderek daha fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırım yapmayı riskli bulduğunu ifade etti. "Bu, esas olarak kendi Türk çalışanları nedeniyle endişe kaynağı oluyor" şeklinde konuşan Alman bakan, "Çalışanlar Türk yargısının kurbanı olurlarsa, bu kesinlikle yatırım yapma isteğinin artmasına katkıda bulunmaz” dedi. Gazete, Alman şirketlerinin daha fazla yasal güvence verilmesi için Alman hükümetine baskıyı arttırdığını bildiriyor.





Haberde ayrıca Türkiye'deki iş çevrelerine dayandırılarak verilen bilgilere göre, ülkedeki Alman yatırımının son iki yılda yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığı, şirketlerin yatırımlarını ertelemeye başladığı belirtildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Berlin’de Almanya’nın önde gelen iş insanlarıyla görüşeceği açıklandı. Ekonomik krizle mücadele eden Türk hükümeti Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasını, Alman hükümetinin de kredi güvenceleriyle bu yatırımlara destek olmasını hedefliyor.



