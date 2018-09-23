Alman politikacıların Erdoğan boykotu büyüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine yönelik bazı Alman politikacıların tepkileri sürüyor. Muhalefetteki Sol Parti ve Hür Demokrat Parti'den sonra Yeşiller ve Almanya için Alternatif'ten (AfD) bazı politikacılar da Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeği boykot edeceklerini bildirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner de Erdoğan için verilecek davete katılmayacak. Lindner, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan propagandasının bir parçası olmak istemediğini" belirtti.





Yeşiller eş başkanları Annena Baerbock ve Robert Habeck ile meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter yemeğe katılmama gerekçelerini, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerekli diyoloğun sağlanmasına uygun ortamın bu resmi resepsiyon olmadığı, görüşmelerde öncelikli olarak Suriye’ye yönelik tutum ve Türkiye’de muhaliflerin hapse atılması konusunun ele alınması gerektiği" şeklinde açıkladı.





AfD meclis grup başkanları Alexander Gauland ve Alice Weidel ile parti eş başkanı Jörg Meuthen ve parti yöneticisi Bernd Baumann da yemeğe katılmayacaklarını ilan eden politikacılar arasında.





Saray yerine protestoya gidecek





Erdoğan'ın katılacağı yemeği boykot edeceklerini ilk açıklayan siyasetçiler, Sol Parti'den Sevim Dağdelen ile Hür Demokrat Parti'den Bijan Djir-Sarai olmuştu. Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşlarının Türk cezaevlerinde bulunduğu ve Ankara'nın demokrasi ve insan hakları değerlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akşam yemeği yiyemeyeceğini" ifade etmişti. Dağdelen ise Bellevue Sarayı'na gitmek yerine Erdoğan'a karşı düzenlenecek protestolara katılacağını söylemişti.





Berlin ve Ankara iki yıl önceki darbe girişiminden sonra çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması nedeniyle gerilen gelen Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaretin normalleşme sürecine katkıda bulunması umuluyor.





Erdoğan son 15 yılda Almanya'yı Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok kez ziyaret etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle 27-29 Eylül arasında gerçekleşecek ziyaret programında resmi temasların yanı sıra devlet töreni ve resmi yemek daveti de yer alıyor.