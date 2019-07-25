Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisi geçen yıl sadece 56 kez silahla ateş etti /25 Temmuz 2019 14:40

Alman polisi geçen yıl sadece 56 kez silahla ateş etti

Almanya’da geçen yıl çıkan olaylarda polis 56 kez silah kullandı, 11 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

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Polis Akademisinin yayınladığı geçen yıla ait istatistiklere göre Almanya'da polis, 56 olayda silah kullandı. 34 kişi yaralandı, 11 kişi polis kurşunu sonucu hayatını kaybetti.

Polisin tüm olaylarda meşru müdafaa kapsamında hareket ettiği değerlendirildi.

Bir önceki yıla göre polis meşru müdafaa sonucu 2018’de daha az silah kullandı. 2017’de polis 75 olayda silah kullandı. 39 kişi yaralandı. 14 kişi hayatını kaybetti.

Polis sendikası, 260 bin polisin görev yaptığı Almanya’da polisin meşru müdafaa kapsamında silah kullanma sayısının yüksek olmadığını ve öfke sonucu silah kullanmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Sendika Başkanı Rainer Wendt, son yıllarda polise karşı artan şiddete dikkat çekti. 
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