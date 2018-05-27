Samanyolu Haber /Dünya / Alman ordusu saflarında 'Nazi' istemiyor /27 Mayıs 2018 15:21

Alman ordusu saflarında 'Nazi' istemiyor

Alman Federal Meclis savunma sorumlusu Hans-Peter Bartels, "Alman ordusu, saflarında Nazileri istemiyor.” dedi.

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Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerin ortak özel haberine göre Alman ordusunda zorunlu askerliğin kaldırıldığı 2011 yılından bu yana 89 aşırı sağcı ve 24 İslamcı tespit edildi. Gazeteler, Almanya Savunma Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili raporunu kaynak gösterdi.

Almanya’da geçen yıl Franco A. olarak tanımlanan 28 yaşındaki bir teğmen, kendini Suriyeli mülteci gibi kaydettirerek oluşturduğu sahte kimlikle terör saldırıları planladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu olay ordudaki aşırıcıların sayısıyla ilgili tartışmaya yol açarken askerler arasındaki Nazi sempatizanlarına yönelik çözümler üretilmesi konusundaki baskıyı da artırmıştı.

DW Türkçede yar alana habere göre, Alman askeri istihbarat servisi MAD’nin Funke Medya Grubu’na verdiği bilgiye göre, Almanya’da zorunlu askerliğin kaldırılmasının ardından hem tespit edilen aşırıcı hem de bu şüpheyle açılan soruşturma sayısından “önemli oranda düşüş” görüldü.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesiyle yürütülen soruşturma sayısı yarı yarıya azalarak yılda ortalama 300’e geriledi. Belirlenen 89 aşırı sağcının hemen hemen yarısıyla ilgili soruşturmanın ise tüm Alman erkeklerinin askerlik yapmasının zorunlu olduğu dönemden kaldığı belirtildi.

“Nazileri istemiyoruz”

Alman Federal Meclisi’nin savunma sorumlusu Hans-Peter Bartels de Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, “Alman ordusu, saflarında Nazileri istemiyor. Bunları giriş aşamasında avlayabilirseniz, çok daha iyi” dedi.

Savunma Bakanlığı raporuna göre askeri istihbarat servisi MAD, orduda 2011 yılından beri İslamcılık şüphesiyle de 300 soruşturma yürüttü. Bu şüphelerin üçte biri doğrulandı. Şüphelilerden 76’sı ise haklarındaki soruşturma süreci tamamlanmadan ordudan ayrıldı.

MAD son dönemde orduya başvuruda bulunan kişilerle ilgili güvenlik kontrollerini yoğunlaştırmıştı. Sıkılaştırılan kontroller, aşırıcı geçmişe sahip birçok başvuru sahibinin Alman ordusuna alınmamasına neden oluyor.
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