Samanyolu Haber /Spor / Alman Milliler özür diledi /28 Haziran 2018 22:31

Alman Milliler özür diledi

Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında veda eden Almanya Milli takımı taraftarlardan özür diledi.

SHABER3.COM

Milli takımın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan açık mektubunda, Almanya'nın 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'na çok şey yapmayı planlayarak gittiği belirtilerek, "Dünya şampiyonu gibi oynamadığımız için özür dileriz. Bundan dolayı, ne kadar acı olsa da, hak ederek elendik" ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, taraftarların Almanya ve Rusya'daki statlarda kendilerini mükemmel bir şekilde destekledikleri kaydedilirken, "Biz de sizin gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz" denildi.

Alman Milli Takımı'nın 2014 yılında Brezilya'da taraftarlarla birlikte kutlama yaptığına dikkat çekilen mektupta, yenilgiyi ve rakibin üstünlüğünü kabul etmenin sporun bir parçası olduğu vurgulandı.

Milli takım, İsveç ve Meksika'yı bir üst tura çıkmaları, Güney Kore'yi de dünkü galibiyetinden dolayı kutladı.
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