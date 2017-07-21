Alman istihbaratından Türkiye açıklaması

Maassen, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türk istihbarat elemanlarının kısmen statülere aykırı bir şekilde hareket ettiklerini iddia etti.





Almanya’daki Türk toplumuna yönelik yoğun etkileme girişimi olduğunu ileri süren Maassen, bunu endişeyle karşıladıklarını kaydetti.





Maassen, Türkiye'nin Almanya'daki Türk toplumuna yönelik etki operasyonları bulunduğunu öne sürerek, "Bu durumu endişe ile takip ediyoruz" dedi.





Maassen, "Türkiye’yi en son geçen yılki darbe girişiminin ardından ve Türk iç politikasındaki değişimden sonra istihbarat servisi olarak sadece partner olarak değil, Almanya'daki etki operasyonları açısından da karşıt olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.