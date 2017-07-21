Samanyolu Haber /Gündem / Alman istihbaratından Türkiye açıklaması /21 Temmuz 2017 17:40

Alman istihbaratından Türkiye açıklaması

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’yi sadece partner olarak değil, "Almanya’daki etki operasyonlarından dolayı bir rakip olarak da gördüklerini" söyledi.

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Maassen, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türk istihbarat elemanlarının kısmen statülere aykırı bir şekilde hareket ettiklerini iddia etti. 

Almanya’daki Türk toplumuna yönelik yoğun etkileme girişimi olduğunu ileri süren Maassen, bunu endişeyle karşıladıklarını kaydetti.

Maassen, Türkiye'nin Almanya'daki Türk toplumuna yönelik etki operasyonları bulunduğunu öne sürerek, "Bu durumu endişe ile takip ediyoruz" dedi. 

Maassen, "Türkiye’yi en son geçen yılki darbe girişiminin ardından ve Türk iç politikasındaki değişimden sonra istihbarat servisi olarak sadece partner olarak değil, Almanya'daki etki operasyonları açısından da karşıt olarak görüyoruz." ifadesini kullandı. 
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