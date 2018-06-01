Alman istihbaratına, interneti izleme izni

Spiegel online haber sitesinde yer alan habere göre, dünyanın önde gelen internet değişim noktası operatörlerinden De-Cix'in, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin veri akışını kullanmasına karşı açtığı dava, Leipzig kentinde Federal İdare Mahkemesince reddedildi.
Mahkeme, İçişleri Bakanlığının, BND'nin stratejik iletişim gözetimine yardımcı olması amacıyla internet şebekelerine ihtiyaç duyulabileceği kararını verdi.
De-Cix, BND'nin, uluslararası verinin yanı sıra Alman iç iletişimini ele geçirip yasaları ihlal ettiğini savunarak, İçişleri Bakanlığına dava açmıştı.
Haberde, BND'nin elde ettiği verileri ABD Ulusal Güvenlik Ajansına (NSA) da ilettiği belirtildi.