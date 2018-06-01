Samanyolu Haber /Gündem / Alman istihbaratına, interneti izleme izni /01 Haziran 2018 08:09

Alman istihbaratına, interneti izleme izni

Almanya'da federal mahkeme, gizli servisin, ülkenin stratejik güvenlik çıkarları için gerekli gördüğü takdirde büyük internet şebekelerini izlemeye devam edebileceğine hükmetti.

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Spiegel online haber sitesinde yer alan habere göre, dünyanın önde gelen internet değişim noktası operatörlerinden De-Cix'in, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin veri akışını kullanmasına karşı açtığı dava, Leipzig kentinde Federal İdare Mahkemesince reddedildi.
Mahkeme, İçişleri Bakanlığının, BND'nin stratejik iletişim gözetimine yardımcı olması amacıyla internet şebekelerine ihtiyaç duyulabileceği kararını verdi.

De-Cix, BND'nin, uluslararası verinin yanı sıra Alman iç iletişimini ele geçirip yasaları ihlal ettiğini savunarak, İçişleri Bakanlığına dava açmıştı.

Haberde, BND'nin elde ettiği verileri ABD Ulusal Güvenlik Ajansına (NSA) da ilettiği belirtildi.
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