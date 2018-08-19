Samanyolu Haber /Dünya / Alman istihbaratı 2200 kişi potansiyel terörist olarak izleniyor /19 Ağustos 2018 12:42

Alman istihbaratı 2200 kişi potansiyel terörist olarak izleniyor

Alman güvenlik birimlerine göre terör saldırısı düzenleme potansiyeline sahip Almanya bağlantısı olan radikal İslamcıların sayısı 2 bin 200'e yükseldi.

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DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi ve emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre 'terör tehdidi' oluşturan radikal İslamcıların sayısı giderek artıyor. Güvenlik birimlerinin hazırladığı güncel istatistiklere göre Almanya bağlantısı olan 2 bin 200 radikal İslamcı kayıtlara geçirildi. Bu kişilerin tamamı halihazırda Almanya'da yaşamıyor. Alman güvenlik birimleri Mayıs ayı sonunda bin 900 kişiyi, "İslamcı terörist potansiyeline sahip" olarak sınıflandırmıştı. Bir yıl önce bu sayı bin 700 olarak açıklanmıştı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar güncel tehdit potansiyelini daha net hale getiriyor" dedi. Maaßen güvenlik birimlerinin özellikle bu çevreleri izlemeye dikkat ettiğini vurgulayarak, "Rakamın artması Anayasayı Koruma Dairesi'nin bu çevreler hakkındaki bilgileri daha iyi aydınlatmasına da dayanıyor" dedi.
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