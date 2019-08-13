Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kurban Bayramı’na yönelik eleştirilerine, Neues Deutschland gazetesi cevap verdi.





Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, hayvanlara eziyet çektirildiği iddiasından yola çıkarak Kurban Bayramı'na yönelik eleştirileri Neues Deutschland gazetesi tarafından yorumlandı.





"MÜSLÜMANLARI GERİ KALMIŞ VE VAHŞİ İNSANLAR GİBİ GÖSTERMEK İSTİYORLAR"





Gazete, "Bu sağcı böğürmenin asıl maksadının hayvanların iyiliği olmadığı açık seçik ortada. Burada hedeflenen şey, Müslümanları geri kalmış, vahşi ve kültürsüz insanlar olarak göstermek." ifadelerini kullandı.





Gazete, Kurban eleştirilerini "özellikle Arap, Afrikalı ya da Türk kökenli insanlara karşı algı oluşturmak için yapılmış numaralar" diye niteledi.





AfD, özellikle Müslüman göçmenlere karşı ayrımcı bir dil kullanıyor.





Gazete haberinde, "AfD ile yandaşları gerçekten hayvanların iyiliğini düşünüyor olsaydı, aynı sertlikle civciv itlaflarına, endüstriyel hayvancılığa ve balık endüstrisine de karşı çıkarlardı. Bunu yapmadıkları sürece, kurban kesimini yargılamak demagojiden öte bir şey değil." tespitleri yer aldı.

