Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman Enerji devi Türkiye'den çıkıyor /08 Ağustos 2018 15:26

Alman Enerji devi Türkiye'den çıkıyor

Alman devi EWE AG çatısı altında konumlanan EWE Turkey Holding, 2007 yılında girdiği Türkiye enerji pazarından çıkmaya hazırlanıyor. EWE Turkey'den boşalacak yere ise Azeri enerji devi SOCAR'ın geleceği öğrenildi.

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Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere 5 iştiraki bulunan Alman şirket, Türkiye'deki varlıklarını satmak üzere yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri hemen hemen tamamladı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Alman devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu. SOCAR'ın en yakın rakibi ise AKP'nin arka bahçesi şirketlerden Kolin. Enerji kulislerinde, bu varlıklar için konuşulan tutar, 200-250 milyon dolar.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP'ın da büyük hissedarı olan SOCAR'ın, Türkiye'de enerji sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor. SOCAR'ın İzmir'de inşaatı süren STAR Rafinerisi eylül ayında hizmete girecek.

SOCAR'ın talip olduğu EWE Enerji yıllık 2-2.5 milyar metreküplük doğalgaz tedarik hacmi ile Türkiye'nin en büyük özel toptan satış portföyünü yönetiyor. SOCAR'ın, piyasaya göre daha uygun fiyatlı bu gazın önemli bir bölümünü, STAR Rafineri'de kullanmayı planladığı belirtildi.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Çalık Enerji'nin, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.
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