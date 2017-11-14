Alman ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Spiegel Online'ın Federal İstatistik Dairesi'nin güncel verilerine dayanarak verdiği haberine göre, ülke ekonomisinde son üç aylık veriler esas alındığında, Temmuz ile Eylül ayları arasında yüzde 0,8'lik bir büyüme saptandı. Bu oran, tahmin edilenden daha yüksek.







Konu hakkında açıklama yapan Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstititüsü (IFO) Başkanı Clemens Fuest, ''Alman ekonomisi en yüksek kapasitesinde'' diye konuştu.





Mevcut büyüme oranının 2011'den beri kaydedilen en yüksek seviye olduğu açıklandı.





IFO'dan yapılan değerlendirmede, 2017'de Alman ekonomisinin yüzde 2'lik büyüme kaydettiği, ancak 2018'de bu oranın yüzde 2,2 olacağı ifade edildi.





Spiegel Online sözü geçen haberi, ''Alman ekonomisi tahmin edilenden daha güçlü büyüyor'' başlığıyla okurlarıyla paylaştı.