Die Welt Çölgeçen'in davasındaki absürtlükleri yazdı!

Her gün hapisteki bir gazetecinin portresini yayımlayan Alman Die Welt gazetesi, sayfalarını 23 yıllık gazeteci ve yazar Mutlu Çölgeçen’e ayırdı. Millet Gazetesi Ankara temsilcisi Çölgeçen’in 2 yıla yakındır tutuklu olduğunu hatırlatan Die Welt, gazeteciyi tutuklayan ve şu anda hakkında 6 yıl 3 ay cezaya çarptıran kararı alan hakimin aynı olduğuna dikkat çekti. Die Welt bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.











“Gazeteci Mutlu Çölgeçen, hükümete yönelik attığı kritik tweet yüzünden cezaevine gönderildi.





Welt’in muhabiri Deniz Yücel ceza evinden serbest bırakıldı fakat yüzlerce gazeteci hala tutuklu.





Birçok gazetede görev yapan Çölgeçen en son Millet gazetesinde çalıştı. Darbe teşebbüsünden sonra 31 Ağustos 2016 da tutuklanan Çölgeçen’in çalıştığı Millet Gazetesi Gülen Cemaati’ne yakın olduğu iddiasıyla 2015 yılında el konuldu, ardından 2016 yılının Mart ayında kapatıldı.





Fethullah Gülen’in paralel devlet oluşturduğunu ve darbe teşebbüsünde bulunduğunu ileri süren Erdoğan, hükumete karşı kritik açıklamada bulunan tüm gazeteciler ya tutuklanarak ceza evine gönderildi veya ülkeyi terk etme imkanı bulanlar ise yurt dışına çıkmak zorunda bırakıldılar.





Bu bağlamda tutuklanan Çölgeçen, hükümete yönelik yapmış olduğu tweet ve haberler nedeniyle teröre destek vermekle suçlandı. Yapılan suçlamaları kabul etmeyen Çölgeçen Mart 2018 de 6 yıl üç ay hapse mahkum edildi.





Stockholm Özgürlük Merkezinin açıklamasına göre Çölgeçen’nin tutuklanmasına karar veren hakim ile ceza kararı veren hakimin aynı kişi olması Türk kanunlarına göre yasadışı.





Türkiye medya özgürlüğünde dünya sıralamasına göre 155 sırada yerini alıyor.”







