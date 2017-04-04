Alman devi zararını karşılayacak yolu buldu

Alman otomotiv devi Volkswagen’in, emisyon değerlerini düşük göstermek için sahte yazılım kullanandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu skandal yazılımı kullandığını kabul eden otomotiv firması, araçları geri topladı. Değişim, iade ve cezalarla birlikte 24 milyar doların üzerinde harcama yapan Volkswagen, ortaya çıkan masrafların haricinde büyük prestij kaybına da uğradı.





Sahte yazılım skandalı olayının üzerinden iki yıl geçti ki Volkswagen, geri satın alma programı kapsamında sayısız dizel otomobilin sorununu çözmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın da bilgisi dahilinde tamir edilen araçlar, emisyon testinden bu sefer başarı ile çıkmayı başardı. Durum üzerine araçları yeniden satışa sunmaya hazırlanan otomotiv firması, Pontiac Silverdome’da satışa sunacağı araçları sıraladı. Yani Volkswagen tarafından düzeltilmiş araçlar yeni sahipleri ile buluşacak.





Emisyon skandalı yüzündün büyük yara alan Volkswagen, 2015 model yıllı araçlarını satarken ne gibi bir satış politikası izleyeceği hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Düzelttiği araçları yeniden satarak zarını bir nebze olsun karşılamaya çalışan otomotiv devi, kullanıcılarının güvenini yeniden kazanabilecek mi zaman gösterecek.